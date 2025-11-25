Lautaro: “Julián está en un gran momento y hablamos mucho del Atlético de Madrid”

“La relación con Julián Alvarez es bonita, de amistad, hablamos mucho, ahora está a punto de ser padre y estoy feliz por la vida que está viviendo, cómo ayuda en la selección argentina…”, expuso en rueda de prensa en el estadio Metropolitano.

“Julián está en un gran momento. Hablamos muchísimo del Atlético de Madrid, porque, al final, en la selección argentina tenemos 5 o 6 jugadores casi siempre convocados. Nos sentamos juntos en la mesa, hablamos mucho, lo veo contento, no hablamos de su futuro, sino del presente y de su familia. Contento con su presente y el de los chicos argentinos”, valoró.

“También hablamos mucho cuando nos enfrentamos. Este miércoles seremos rivales, nos respetaremos, cada uno defenderá su equipo y su camiseta y después del partido seguramente hablaremos, pero cuando empieza el partido somos rivales”, repasó.

Lautaro destacó los jugadores “de mucha jerarquía” que tiene el Atlético de Madrid.

“Es un equipo importante, se hace fuerte en su estadio con su gente y este miércoles afrontaremos un grandísimo rival. Trataremos de dar nuestra mejor versión para llevarnos los tres puntos a Milán. Necesitamos seguir en la cima”, aseguró.

“El Atlético es un rival de gran nivel, en un estadio en el que su afición se hace sentir, jugamos contra ellos hace dos años y sabemos lo que significa para nosotros este partido, tras lo que pasó el domingo (en la derrota 0-1 ante el Milan), aunque merecimos algo más. Pero ya pasamos página, estamos pensando en este miércoles, que es muy importante”.

"Estoy convencido de que el equipo, en este momento, se encuentra bien, tiene fuerza y nos enfrentamos ahora contra un rival importante, como el Atlético de Madrid. Tenemos que llevarnos lo puntos”, afirmó.

El Inter y Lautaro perdieron hace dos años en el escenario de este miércoles.

“Ese partido ya es pasado. Ya hablamos mucho de ello”, advirtió el atacante, que ha marcado ocho goles este curso, cuatro de ellos en Europa: “Antes decían que no marcaba en Champions y mucho en Serie A y ahora es al revés. Estoy tranquilo conmigo mismo, intentando ayudar a mis compañeros y al ‘míster’ y darle alegrías a la afición. Soy feliz así”.

Simeone expresó este martes que, en su carrera como técnico, se imagina un periodo en el Inter. “Seguramente es un deseo de él. Es una cosa que venimos escuchando hace mucho tiempo, porque sabemos la relación que tienen con el Inter, pero hoy está en el Atlético de Madrid. Todo será decisión de él”, valoró Lautaro.