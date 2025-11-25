Fútbol Internacional
25 de noviembre de 2025 - 12:35

Lo Celso se suma a Bellerín como baja ante el Utrecht y es duda para el Sevilla

Sevilla, 25 nov (EFE).- El centrocampista argentino del Betis Giovani Lo Celso se ha sumado a la baja del lateral diestro Héctor Bellerín para el partido de Liga Europa ante el Utrecht holandés en La Cartuja, por unas molestias musculares, y es duda para el derbi del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla.

Por EFE

Tras conocerse la lesión muscular en el sóleo de Bellerín, fuentes del club han informado de que Lo Celso "no se entrenó con el grupo debido a unas molestias musculares pendientes de evolución", que han sido diagnosticadas después de que el argentino pidiera el cambio en el descanso del partido ante el Girona del pasado domingo y no haya entrenado lunes y martes con el grupo.

Para el duelo ante el Sevilla, además de las bajas seguras del portero Pau López y Héctor Bellerín, se suma la duda de Lo Celso y la incógnita del concurso del extremo brasileño Antony Dos Santos, pendiente de conocerse el fallo del Comité de Disciplina sobre su expulsión el pasado domingo ante el Girona.