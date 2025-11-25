Lo Celso se suma a Bellerín como baja ante el Utrecht y es duda para el Sevilla

Tras conocerse la lesión muscular en el sóleo de Bellerín, fuentes del club han informado de que Lo Celso "no se entrenó con el grupo debido a unas molestias musculares pendientes de evolución", que han sido diagnosticadas después de que el argentino pidiera el cambio en el descanso del partido ante el Girona del pasado domingo y no haya entrenado lunes y martes con el grupo.

Para el duelo ante el Sevilla, además de las bajas seguras del portero Pau López y Héctor Bellerín, se suma la duda de Lo Celso y la incógnita del concurso del extremo brasileño Antony Dos Santos, pendiente de conocerse el fallo del Comité de Disciplina sobre su expulsión el pasado domingo ante el Girona.