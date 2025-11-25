Mendilibar: "Xabi Alonso está fuerte dentro del club"

"Lo que pasa en el Real Madrid como en cualquier equipo grande es que cuando hay dos resultados malos empieza a haber problemas, aunque no los haya. Se empiezan a decir cosas pero tanto los jugadores como Xabi saben de qué va esto. Están mal, pero van líderes, así que no estarán tan mal", aseguró en su comparecencia ante los medios en la sala de prensa del estadio Georgios Karaiskakis.

"Xabi está fuerte dentro del club. No va a tener ningún problema para poder seguir y dar todo lo que tiene. Es un grandísimo entrenador y lo ha demostrado", añadió con contundencia

Mendilibar bromeó cuando fue preguntado por cómo frenar a Kylian Mbappé. "Está parado, ¿no? Si lleva tres partidos sin marcar, ya está parado. Pues que siga así".

Con más seriedad, reconoció el poderío del Real Madrid sin creer que es mejor momento para enfrentarse cuando está herido por una racha mala de resultados o lanzado enlazando triunfos. "Si el Madrid juega bien, es casi imposible ganarle. Tiene grandísimos jugadores, de los mejores del mundo. Debes intentar que no lo hagan bien y tú no cometer ningún error".

"Una cosa es lo que dice la prensa y otra lo que pensamos los que estamos dentro. No tiene nada que ver. Es un partido complicado y da igual qué equipo saque el Madrid. No nos darán ninguna facilidad y lo vamos a tener ganar nosotros. Estamos bien pero cuando nos enfrentamos ante rivales como el de mañana debemos estar muy concentrados los 90 minutos, aprovechar las ocasiones que tengamos y hacer lo que creemos", añadió.