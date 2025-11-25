Tenaglia: Tenemos plantilla para pelear contra el Barcelona

“Un triunfo sería muy lindo para nosotros”, afirmó el argentino en sala de prensa, donde prometió que se dejarán “todo” y acudirán “con mentalidad positiva” y con la idea de hacer “un gran partido” a pesar de la jerarquía del rival.

Admitió que recientemente les ha faltado un poco de gol y dijo que lo están trabajando. “Aunque nos han marcado poco tenemos que seguir mejorando en el tema defensivo y trabajar más de cara a gol”, manifestó el central, consciente de que les falta “el toque final”.

“Va a ser un partido muy duro y vamos a tener que meter las ocasiones que creemos porque va a ser muy difícil”, dijo confiado en la posibilidad de victoria.

“Sabemos que es un equipo con mucha historia y hay que respetarlos fuera de la cancha, pero dentro somos 11 contra 11 y tenemos que ir a defender lo nuestro y traer los tres puntos para Vitoria”, dijo convencido.

Nahuel Tenaglia confesó que se siente “muy cómodo” junto a Jon Pacheco. “Nos hablamos mucho dentro de la cancha, es un chico que siempre deja todo y me alegro mucho de que haya vuelto del golpe tan duro que tuvo”, apreció.

El argentino ya es un vitoriano más y no se pierde sus costumbres. “Estoy muy encariñado con la ciudad, con la gente, con el club, que confío en mí cuando estaba en Argentina y trato de devolverle todo”, expresó el zaguero que espera ser el jugador con más partidos en el Alavés, aunque sabe que le quedan muchos encuentros aún.

“Disfruto muchísimo cada vez que me pongo esta camiseta”, añadió.