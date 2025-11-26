3-2. El Copenhague emborrona un triunfo frente a un Kairat que despertó tarde

Los tres puntos mantienen vivo en el torneo al campeón danés y le dan aire antes de visitar al Villarreal la próxima jornada, donde no podrán contar con sanción con el mediocentro Lerager, un hombre básico en una posición despoblada por las lesiones.

Fue un triunfo indiscutible, reflejo de la superioridad del campeón danés frente a un conjunto al que se le notó la inactividad, después de tres semanas sin competir por el fin de la liga kazaja.

Obligado a ganar para seguir teniendo alguna opción matemática, el Copenhague, que está viviendo una temporada difícil marcada por las lesiones, salió a por el partido, presionando arriba y forzando los errores del rival.

El equipo danés llegaba mucho pero le faltaba algo de finura en el último pase. Dos cabezazos altos de Pereira y Lerager fueron los primeros avisos, mientras el Kayrat apenas daba señales de vida en un par de contras, la más peligrosa, finalizada con un tiro de Edmilson.

Buena parte de la amenaza local llegaba por la banda izquierda de Robert, al que el Kayrat no sabía cómo parar. Y así vino el 1-0, con un tiro del brasileño que paró Anarbekov y que cabeceó a puerta vacía el joven Daðason, que a sus 17 años ya suma dos goles en Liga de Campeones en muy pocos minutos.

No hubo reacción del Kayrat, más allá de un tiro de falta lejano que se fue por poco de Satpayev. Lo que sí hubo fueron ocasiones de sobra para que el Copenhague se fuera al descanso con un marcador más claro, pero ni Claeson, ni el propio Daðason, ni Robert acertaron.

El Kayrat dio un paso adelante y adelantó líneas, proponiendo un encuentro más abierto. Tapalov, en una volea desde fuera del área, estrelló un cañonazo en el larguero. Y Anarbekov, en la siguiente jugada, le quitó el gol a Suzuki.

Pero Kassabulat sacó el brazo a pasear en un centro y, VAR mediante, el árbitro señaló penalti, que Larsson -que ya había marcado hace tres días de la misma forma el gol del triunfo en el derbi frente al Brøndby- no perdonó.

Ahí pareció acabar la resistencia del Kairat, que bajó los brazos. El Copenhague, por medio de su mejor hombre, Robert, hizo el 3-0 con un tiro que rebotó en un defensa.

Un error grosero del portero Kotarski con los pies permitió marcar a Satpayev. No parecía que fuera a peligrar el resultado, pero Baibek hizo el segundo justo antes del minuto 90 y le dio emoción al partido, aunque el Copenhague supo gestionar el descuento y asegurar un triunfo que lo mantiene cerca del corte para la repesca, con 4 puntos. Los kajazos, con uno solo, quedan ya muy descolgados.

3 - Copenhague: Kotarski; Suzuki (Zaire, m.79), Pereira, Hatzidiakos, López; Clem (Madsen, m.69), Lerager; Larsson (Elyounoussi, m.69), Claesson, Robert (Moukoko, m.79); Daðason (Garananga, m.90).

2- Kairat: Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Tapalov; Kassabulat (Sadybekov, m.78), Glazer (Baibek, m.64); Gromyko (Stanojev, m.69), Jorginho (Zaria, m.69), Satpayev; Edmilson (Ricardinho, m.78).

Goles: 1-0, m.26: Daðason; 2-0, m.59: Larsson (penalti); 3-0, m.73: Robert; 3-1, m.81: Satpayev (m.81); 3-2, m.90: Baibek.

Árbitro: Nicholas Walsh (Escocia). Sacó tarjeta amarilla, por el Copenhague, a Hatzidiakos (m.56), Lerager (m.90); por el Kairat, a Mrynskiy (m.87), Tapalov (m.90), Satpayev (m.90).

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Parken de Copenhague.