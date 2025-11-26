Ecuador propondrá "un partido intenso" contra Venezuela, afirma el técnico Moscoso

"Vamos a proponer un partido muy intenso desde el inicio. No vamos a especular nada como locales porque tenemos un equipo competitivo y dispuesto a conseguir los objetivos", indicó Moscoso durante una rueda de prensa.

Destacó que "Venezuela juega muy bien, con muchas variantes tácticas" y que tiene jugadoras "jóvenes y de experiencia, que se destacaron a nivel suramericano y mundial, desde la categoría Sub-17".

Moscoso indicó que será Ecuador el que intentará marcar el ritmo del partido y que buscará tener el balón como propuesta, con la intención de salir a buscar los tres puntos.

También resaltó que prevé "un lindo partido. Abierto para jugar", con una propuesta de ataque, pero teniendo una defensa sólida.

"Decir que no hemos analizado a Venezuela sería de ingenuos", expresó, al destacar que la selección tiene profesionales encargados de "analizar las fortalezas del rival, para transferir esa información a las jugadoras y que sepan lo que tiene que hacer".

También añadió que en el pasado partido contra Colombia, que Ecuador perdió de local por 2-1, la competencia fue "de igual a igual", y aunque no fue fácil, consideró que el resultado "no fue justo".

Según el seleccionador, el equipo tiene "los conceptos muy claros" de lo que propondrá a cada rival y que "sacar los seis puntos" contra Venezuela y Uruguay "será el objetivo para buscar clasificar al Mundial".

Tras el triunfo 4-0 por la primera fecha de visitante sobre Bolivia y la derrota contra Colombia, "se está poniendo énfasis en los reajustes enfocados desde la fortaleza del equipo".

"Nos estamos haciendo muy fuertes cada vez más con el balón y, cuando no lo tenemos, estamos trabajado, dando confianza y mucho contenido en la parte táctica para los momentos de creación y finalización", remarcó.

Por su parte, la seleccionada Karen Flores aseguró que están "enfocadas en poder sacar los tres puntos" frente a Venezuela.

"Nuestro presente es de la mejor selección que podemos tener, queremos aprovechar eso. Hemos aprendido y alcanzado la madurez como equipo en algunos procesos desarrollados", señaló.

Para Flores, la experiencia y juventud con la que se conforma la selección "es muy buena para reflejarla en la cancha y fuera de ella". Añadió que están muy unidas y con fuerza y que eso se "verá reflejado en procura de nuestros objetivos".