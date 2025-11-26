Fútbol Internacional
26 de noviembre de 2025 - 16:00

El Arsenal hace debutar a un chico de 13 años en la Youth League

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2392

Londres, 26 nov (EFE).- El Arsenal hizo debutar este miércoles a un chico de 13 años, Luiz Muñoz, en la Youth League.

Por EFE

Muñoz, internacional con Inglaterra sub15, se convirtió en el futbolista más joven en jugar en esta competición europea a sus 13 años, 11 meses y 15 días al salir desde el banquillo en la victoria de los 'Gunners' contra el Bayern de Múnich por 4-2.

Luiz Muñoz ha batido el récord que tenía Liam Payas, del Lincoln Red Imps, que jugó con catorce años, tres meses y un día en septiembre de 2024.

Muñoz ya ha jugado para el Arsenal sub16 esta temporada y formó parte del equipo que ganó la Premier League sub16 contra el Aston Villa a principios de este mes.