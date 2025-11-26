El Guadalajara de Milito recibe al Cruz Azul del uruguayo Fernández, en cuartos de finales

De la mano de Milito, las Chivas han ganado siete de sus últimos ocho partidos y saldrán a hacer daño en su estadio con el delantero revelación de la liga, Armando González, quien compartió el título de los goleadores con el portugués Paulinho (Toluca) y el italiano Joao Pedro (San Luis).

El atacante de 22 años liderará una ofensiva que se propone sacar provecho de la ausencia del guardameta titular de Cruz Azul, el colombiano Kevin Mier, lesionado.

Mier se disponía a asumir la liguilla del Apertura como una oportunidad de revancha luego de haber sido el responsable de la eliminación de los Azules en el pasado Clausura y de colaborar de manera negativa en la del Apertura 2024; sin embargo sufrió una fractura de tibia y no regresará hasta el próximo año.

El entrenador de los celestes, el argentino Nicolás Larcamón, lamentó la baja más por el lado humano que por el deportivo porque, según su opinión, el sustituto Andrés Gudiño posee la calidad y el carácter para defender la portería en la etapa decisiva del campeonato.

Cruz Azul terminó tercero de la tabla de posiciones; en su último partido mostró falta de personalidad y perdió ante los Pumas UNAM, lo cual le costó perder el liderato. Fue un resultado que confirmó la tendencia del equipo de fallar a la hora buena, lo cual tratará de enmendar Larcamón a partir de este jueves.

En la fase regular Cruz Azul anotó tres goles más que Chivas y recibió dos menos. Esos números no influirán en la serie en la que los celestes saldrán con una ligera ventaja; en caso de empate se clasificarán a la semifinal por haber terminado mejor en la tabla de posiciones.

Si bien las Chivas presumen a González, el Cruz Azul tiene un ataque contundente, liderado por el 'Toro' Gabriel Fernández y por el mexicano Ángel Sepúlveda, quienes saldrán a lastimar a la zaga tapatía.

Guadalajara necesita mejorar su rendimiento como local, condición en la que perdió tres partidos. Ganar mañana será crucial para presionar a su rival el domingo en el partido de vuelta.

Los cuartos de finales comenzarán hoy cuando el líder Toluca visitará al Juárez FC, el sublíder Tigres UANL al Tijuana y el América al Monterrey del español Sergio Ramos.

Accederán a la semifinal los que más goles anoten en los dos encuentros. En caso de empate, Toluca, Tigres y América se clasificarán a la fase de los cuatro mejores.