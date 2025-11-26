En Flamengo, solo Filipe Luís y el uruguayo De Arrascaeta repiten final en Lima

Los dos formaron parte del once titular del Flamengo en la final que llevó al equipo carioca a levantar su segunda Copa Libertadores con un doblete de Gabriel Barbosa en los minutos finales, cuando todo parecía decantado a un nuevo título del cuadro argentino.

Filipe Luís y De Arrascaeta integraron el flanco izquierdo del conjunto rojinegro en aquella histórica tarde en el Estadio Monumental de Lima, donde este sábado volverán para intentar repetir el mismo éxito ante el Palmeiras, cada uno desde sus respectivas funciones en la actualidad.

Tanto el brasileño como el uruguayo recalaron en Flamengo en 2019, y mientras el lateral izquierdo se mantuvo ahí hasta concluir su carrera profesional en 2023, el uruguayo sigue en activo hasta ahora, siempre como pieza clave dentro del equipo carioca.

Además de la Copa Libertadores de 2019, Filipe Luís y De Arrascaeta ganaron juntos también sobre la cancha la Libertadores de 2022 frente al Athletico Paranaense en Guayaquil (Ecuador), dos ligas brasileñas (2019 y 2020), una Copa de Brasil (2022), dos Supercopas de Brasil (2020 y 2021) y una Recopa Sudamericana (2020).

Tras concluir en 2023 con el Flamengo una exitosa carrera como jugador que también lo llevó por los clubes españoles Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid, y por el Chelsea inglés, Filipe Luís dio el paso para ejercer como entrenador y desde hace un año se hizo cargo del Mengao.

Con Filipe Luís al mando, Flamengo conquistó en 2024 la Copa de Brasil y tiene a su alcance cerrar esta temporada con tres títulos tras haber ganado la Supercopa brasileña y estar a un paso de llevarse la Liga brasileña y la Copa Libertadores.