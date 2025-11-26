Flamengo incluye a Pedro y Léo Ortiz en la delegación que viaja a Lima para la final

Pese a no tener garantizada su participación en el partido, los dos futbolistas, titulares habituales en el equipo del técnico Filipe Luís, viajarán a Lima con el grupo para continuar con el tratamiento médico y estar disponibles si se recuperan.

Léo Ortiz se recupera de esguince de ligamentos en el tobillo derecho sufrido el 19 de octubre, precisamente en un duelo ante el Palmeiras por el Campeonato Brasileño.

El zaguero llegó a disputar algunos minutos en la semifinal de la Libertadores frente al Racing, tras recibir infiltraciones, pero fue preservado desde entonces y no estuvo en la última jornada de liga ante Atlético Mineiro.

Pedro vive una situación más delicada. Tras recuperarse de la fractura en el antebrazo sufrida también contra el Palmeiras, el delantero centro padeció una lesión muscular en el muslo izquierdo hace una semana en un entrenamiento que, según los médicos, no ofrece margen suficiente de recuperación plena hasta la final.

Su posible sustituto es Bruno Henrique, autor del gol con que Flamengo empató el martes en la casa del Atlético Mineiro por 1-1 y dejó prácticamente en el bolsillo el título del Campeonato Brasileño de este año.

El delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, suspendido por su expulsión en la semifinal ante Racing, también fue incluido en la delegación y estará en Lima junto al grupo, aunque sin posibilidad de jugar.

La delegación del Flamengo está liderada por los uruguayos Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz, y también cuenta con el español Saúl Ñíguez, el portero argentino Agustín Rossi, el atacante colombiano Jorge Carrascal y el centrocampista chileno Erick Pulgar.

El conjunto carioca parte de Río de Janeiro a las 17.00 hora local (20.00 GMT) rumbo a la capital peruana, donde tiene previsto arribar en la noche de este miércoles y continuar la preparación con dos sesiones de entrenamiento antes del partido decisivo.

Sin Pedro ni Léo Ortiz, la posible alineación del Flamento en la final es la siguiente: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Bruno Henrique.

. Porteros: Dyogo Alves, Matheus Cunha y Agustín Rossi (ARG).

. Defensas: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Matías Viña, Cleiton, João Victor, Léo Ortiz y Léo Pereira.

. Centrocampistas: Allan, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Saúl Ñíguez y Wallace Yan.

. Delanteros: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Gonsalo Plata y Samuel Lino.