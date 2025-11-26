Giménez da la victoria al Atlético en el minuto 93 (2-1)

Un gol del argentino Julián Alvarez dio ventaja al Atlético en el minuto 11 y Zielinski empató a uno en el minuto 53, tras una pared con Bonny. En el minuto 93 Giménez remató de cabeza a la red un corner sacado por Griezmann. El Atlético suma 9 puntos y el Inter 12. EFE.