Giráldez: "Ganar sería un paso muy importante"

“Lo hablamos en Zagreb, cada victoria nos acerca más. Ganar sería un paso importante porque hacer 12 puntos a estas alturas de la competición está muy bien, sobre todo porque luego tenemos dos partidos en casa”, indicó en la rueda de prensa previa al choque en Bulgaria.
En este sentido, subrayó la importancia de hacer “un partido igual de completo” que firmaron en Zagreb ante Dinamo para derrotar a un rival que es “un poco incógnita” después de que el noruego Per-Mathias Hogmo sustituyese al portugués Rui Mota en su banquillo.
“Nos ha tocado investigar un poquito más comportamientos de los equipos del míster con anterioridad -selección noruega y Molde- e intentar tener el mayor número de escenarios controlados que podamos”, indicó.
El técnico celeste explicó que Fran Beltrán se encontró “mal” durante esta pasada noche y por eso no viajó a Bulgaria, mientras que la ausencia de Javi Rueda es técnica porque “tuvo molestias durante la temporada varias veces y pensábamos que no iba a poder entrar en el partido sin estar cómodo”.
“Preferimos que Javi esté disponible cada siete días y no forzarle cada cuatro días. Ya jugó el otro día muchos minutos partiendo de inicio en Vitoria”, recordó.