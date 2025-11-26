Fútbol Internacional
Giuliano, Cardoso, Gallagher y Ruggeri, en el once de Simeone contra el Inter

Madrid, 26 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispone como titular de Giuliano Simeone en el partido de la Liga de Campeones contra el Inter, en el que también cuenta de inicio con Johnny Cardoso, Conor Gallagher y Matteo Ruggeri.

Por EFE

El Atlético sale con Juan Musso, en la portería; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Conor Gallagher, en el medio campo; y Álex Baena y Julián Alvarez, a la espera de su colocación definitiva en el terreno de juego, que puede ser un 4-4-2, un 5-3-2 y un 5-4-1.

Nico González, en duda por una indisposición, comienza el partido en el banquillo.

En el Inter, Cristian Chivu, su técnico, empieza el encuentro con Yann Sommer; Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Ange Bonny y Lautaro Martínez.