Giuliano, Cardoso, Gallagher y Ruggeri, en el once de Simeone contra el Inter

El Atlético sale con Juan Musso, en la portería; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Conor Gallagher, en el medio campo; y Álex Baena y Julián Alvarez, a la espera de su colocación definitiva en el terreno de juego, que puede ser un 4-4-2, un 5-3-2 y un 5-4-1.

Nico González, en duda por una indisposición, comienza el partido en el banquillo.

En el Inter, Cristian Chivu, su técnico, empieza el encuentro con Yann Sommer; Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Ange Bonny y Lautaro Martínez.