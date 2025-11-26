Iñigo Pérez: "El Slovan Bratislava tiene un gran potencial ofensivo"

El Rayo Vallecano, que en la Liga española parece haber echado el cerrojo a su portería al encajar gol en solo uno de los últimos seis partidos, llega a esta cita con siete puntos y en la zona noble de la clasificación de la Liga Conferencia tras ganar al Shkendija, de Macedonia del Norte (2-0), y al Lech Poznan polaco (3-2), y empatar en Gotemburgo con el Häcken sueco (2-2).

"El Slovan tiene bajas sensibles y nosotros también pero en este tipo de competiciones hay que exprimir al máximo la plantilla. Es un equipo que tiene un gran potencial ofensivo y del que me gusta su forma de atacar y como llegan con muchos jugadores al área. Tiene similitudes con otros equipos de la competición como el Hacken o el Lech Poznan y cuando el partido se desboque va a ser muy complicado detenerles", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Cada partido es una oportunidad para lograr una victoria y para celebrarlo juntos con el rayismo y que quede grabado en su cabeza para siempre. Ojalá podamos jugar todos los años la competición pero si no es así que por lo menos puedan recordarlo en las Navidades de otro año", apuntó.

Antes de la conferencia de prensa de Iñigo Pérez fue la del eslovaco Vladimir Weiss, que elogió al Rayo Vallecano y su estilo de juego.

"Agradezco las palabras del entrenador del Slovan porque tiene un gran recorrido tanto a nivel de clubes como de selecciones. Me gusta la forma en la que se mueve su equipo y cómo juegan. Buscan situaciones como nosotros que entrenan. Va a ser un partido con dos equipos que van a salir a ganar. necesitamos que no se descontrole y dentro de que sea vertical y dinámico tenemos que hacer que esté más controlado para nosotros", señaló.

El Rayo Vallecano no está solo en Bratislava. Más de 1.500 aficionados se han desplazado desde España a la capital eslovaca y estarán animando al equipo en el estadio del Slovan.

"Con la afición del Rayo sucede una cosa. Continuamente estás en deuda con ello. Necesitamos que llegue el partido para igualar todos los esfuerzos que hacen ellos. Es muy ilusionante verlos, nos da mucha alegría, y siempre me genera una sensación de responsabilidad y deuda con ellos", comentó.

Junto a Iñigo Pérez estuvo el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que también dio sus impresiones acerca del conjunto eslovaco.

"Nos enfrentamos a un rival muy complicado, quizá el más complicado de los que hemos jugado hasta ahora. Necesitan ganar pero nosotros estamos preparados para esto. No va a ser fácil pero estamos preparados", finalizó.