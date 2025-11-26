La CBF anuncia reglas de 'fair play' financiero para sanear cuentas de clubes brasileños

El llamado 'fair play' financiero entrará en vigor gradualmente a partir de 2026, cuando tendrá que ser adoptado inicialmente por los clubes de primera y segunda división, y se inspira en modelos vigentes en ligas como la inglesa, la francesa y la española, según anunciaron dirigentes de la CBF en una rueda de prensa.

El reglamento determina que los gastos en plantilla, incluyendo salarios, cargas laborales, derechos de imagen y amortizaciones de fichajes, no podrán superar el 70 % de la suma de los ingresos, transferencias y aportes externos.

En una etapa de transición, entre 2026 y 2027, las irregularidades serán objeto solo de advertencia, pero a partir de 2028 el órgano rector del fútbol prevé sanciones a los dirigentes que violen las normas.

Otro eje del reglamento es el control del endeudamiento. La deuda neta de corto plazo deberá permanecer por debajo del 45 % de los ingresos relevantes a partir de 2030.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, los clubes tendrán que presentar superávit operativo en el balance trienal, con un déficit máximo permitido de 30 millones de reales (unos 5,6 millones de dólares o unos 4,9 millones de euros) o 2,5 % de los ingresos para los clubes de la primera división.

Para supervisar el nuevo mecanismo, la CBF creará la Agencia Nacional de Regulación y Sostenibilidad del Fútbol (Anresf), órgano que contará con siete directores y autonomía para fiscalizar, juzgar e imponer sanciones.

El organismo controlará las cuentas de los clubes en tres momentos por temporada -en marzo, julio y noviembre- y administrará un sistema digital para registrar contratos y transferencias en tiempo real.

Las sanciones previstas incluyen multas, retención de ingresos, restricción de inscripciones, deducción de puntos e incluso el descenso.

También podrá haber penalizaciones directas a dirigentes y administradores, que, en casos graves, pueden ser suspendidos o vetados del fútbol.

Según la CBF, el objetivo es que los clubes "solo gasten lo que generan", protegiendo salarios, contratos y la solidez económica del deporte brasileño a largo plazo.