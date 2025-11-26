Fútbol Internacional
26 de noviembre de 2025 - 15:10

La Policía española movilizará a 379 agentes para la seguridad en el Betis-Utrecht

Sevilla (España), 26 nov (EFE).- La Policía española movilizará a 379 agentes en el dispositivo de seguridad para el partido Betis-Utrecht que se disputará el jueves (21.00 horas) en el estadio La Cartuja de Sevilla, de la Liga Europa, declarado de 'alto riesgo' y para el que el club neerlandés agotó las 3.385 localidades que tenía disponible para la afición visitante.

Por EFE

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla (suroeste de España) informó este miércoles en un comunicado de que se ha confeccionado un operativo que se estructurará en varias fases antes, durante y después del partido. La presencia policial se intensificará en zonas céntricas y prestará especial atención a posibles movimientos de grupos ultras de ambos equipos.

La llamada 'Fase Crítica' comprende un dispositivo de protección en los alrededores de La Cartuja y en los hoteles de concentración, e incluye el acompañamiento de los equipos. De igual manera, durante y después del partido, la Policía Nacional mantendrá medidas de control tanto en el interior y como el exterior del estadio hasta su completo desalojo.

La Comisión Antiviolencia acordó la pasada semana declarar partidos de alto riesgo este entre el Betis y Utrecht y el que también se disputará en la capital andaluza entre el Sevilla del argentino Matías Almeyda y el Betis del chileno Manuel Pellegrini, derbi que tendrá lugar el próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports y fijado para las 16.15 horas.