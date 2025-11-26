Lo Celso se pierde el fielato europeo prederbi del Betis de Pellegrini

Con las bajas seguras por lesión del lateral diestro Héctor Bellerín, por fiebre del congoleño Cédrick Bakambu y por precaución de Lo Celso, Pellegrini rotará sin desvirtuar su idea aunque consciente de que, pese a los mensajes de rigor de que no piensa en dosificar y que "el partido más importante es el siguiente", el duelo liguero de máxima rivalidad pesará y mucho.

El Betis llega al choque con ocho puntos en novena posición, los mismos que el Viktoria Pilsen checo que marca el octavo puesto, mientras que el Utrecht lo hace en el puesto 32 de 36 y con un único empate ante el Oporto tras acumular tres derrotas ante el Lyon, Brann y Friburgo.

La baja por sanción del extremo brasileño Antony Dos Santos para el choque ante el Sevilla, una vez desestimado el recurso ante Competición, hará que Pellegrini cuente con él para un choque que será especial para el marroquí Sofyan Amrabat, formado en los escalafones inferiores del club neerlandés y clave en el equilibrio bético.

Su comparecencia en rueda de prensa junto a Pellegrini no asegura, como es habitual como regla no escrita, su concurso de salida, aunque sí a lo largo de un choque en el que sí saldrán futbolistas menos habituales o en busca de su mejor forma como Diego Llorente, el colombiano Nelson Deossa, Sergi Altimira, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila, y los canteranos Ángel Ortiz o Pablo García.

La ausencia por problemas estomacales y fiebre de Bakambu, punta habitual en competición europea, podría abrirle las puertas del equipo al argentino Chimy Ávila habida cuenta de que el colombiano Cucho Hernández es la primera opción en el '9' para el derbi.

El partido, en función de su desarrollo, también servirá para seguir dando a Isco Alarcón los minutos que le vayan acercado a su mejor nivel tras su vuelta a los terrenos de juego el pasado domingo ante el Girona y con las miras, como casi todos, en el choque del domingo.

Por su parte, los del Ron Jas buscarán en La Cartuja apurar sus opciones de entrar entre los veinticuatro y los harán con sus principales bazas que pasan por el juego del carrilero marroquí Souffian El Karouani y el extremo español Miguel Rodríguez, fichado al Celta el pasado verano.

Tienen los neerlandeses la baja en la portería del griego Cornelius Barkas, sancionado por expulsión y cuyo puesto será ocupado por el holandés Michael Brouwer.

Deberán los de Pellegrini mantener la intensidad y la concentración defensiva ante un rival con vocación ofensiva por los costados y con un buen juego a balón parado en el que una de las principales bazas en ataque es el veterano delantero centro franco-marfileño Sébastien Haller, un trotamundos cuyo penúltimo destino fue el Leganés.

Otra de las opciones de Ron Jas será repetir en el centro del campo al alemán Can Bozdogan en lugar de Gjivai Zechiel después de el gol anotado en la última jornada de la liga neerlandesa que evitó la derrota del Utrecht ante el colista Telstar.

Ésa será una de las bazas que deberá aprovecha el equipo de Pellegrini para buscar las espaldas del Utrecht e intentar finiquitar el compromiso europeo para ir calentando motores para uno de los duelos que suele marcar la temporada en la ciudad de Sevilla.

Betis: Adrián; Ángel Ortiz, Llorente, Valentín, Junior; Altimira, Marc Roca; Antony, Deossa, Riquelme; y Chimy Ávila.

Utrecht: Brouwer, Horemans, Didden, Viergever, Karouani, Engwanda, Zechiel, Miguel Rodríguez, Murkin, Dani de Wit y David Min o Haller.