Fútbol Internacional
26 de noviembre de 2025 - 15:50

Lunin y Mendy se estrenan como titulares en un once con seis novedades y sin Bellingham

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2392

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- Andriy Lunin y Ferland Mendy disputan como titulares sus primeros minutos de la temporada, en un once del Real Madrid en el que Xabi Alonso introduce hasta seis novedades, para medirse en Atenas a Olympiacos, junto a la entrada de Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga y Vinícius.

Por EFE

Revoluciona su equipo titular Xabi Alonso en busca de un triunfo que corte la mala dinámica de resultados, tras encadenar una derrota y dos empates. La baja por un virus de Thibaut Courtois da la primera oportunidad del curso a Lunin y Xabi Alonso sorprende con la entrada de Ferland Mendy, cuya demarcación como lateral izquierdo o central no se conocerá hasta el inicio del partido.

Regresa al equipo tras lesión Aurélien Tchouaméni y vuelven a un once sin Jude Bellingham, jugadores como Fede Valverde, Eduardo Camavinga y Vinícius, que fueron suplentes el pasado domingo en Elche.

El Real Madrid inicia el partido con: Lunin; Trent, Asencio, Carreras, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Güler; Vinícius y Mbappé.