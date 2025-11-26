Lunin y Mendy se estrenan como titulares en un once con seis novedades y sin Bellingham

Revoluciona su equipo titular Xabi Alonso en busca de un triunfo que corte la mala dinámica de resultados, tras encadenar una derrota y dos empates. La baja por un virus de Thibaut Courtois da la primera oportunidad del curso a Lunin y Xabi Alonso sorprende con la entrada de Ferland Mendy, cuya demarcación como lateral izquierdo o central no se conocerá hasta el inicio del partido.

Regresa al equipo tras lesión Aurélien Tchouaméni y vuelven a un once sin Jude Bellingham, jugadores como Fede Valverde, Eduardo Camavinga y Vinícius, que fueron suplentes el pasado domingo en Elche.

El Real Madrid inicia el partido con: Lunin; Trent, Asencio, Carreras, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Güler; Vinícius y Mbappé.