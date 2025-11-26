Palmeiras, el primero en llegar a Lima para la final de la Libertadores

El Verdao aterrizó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez a las 16:12 hora local (21:12 GMT), tras un vuelo directo desde Porto Alegre, donde el martes cayó derrotado por 3-2 frente al Gremio en un partido correspondiente a la trigésima sexta jornada de la liga brasileña.

El cuadro paulista viajó con todos los futbolistas de plantilla, incluidos tres jugadores lesionados: el portero Weverton y los delanteros Paulinho y Lucas Evangelista, aunque solo el primero tiene posibilidades de jugar.

De la delegación forman parte los principales internacionales del Palmeiras, incluyendo al atacante y goleador argentino José Manuel 'Flaco' López, al defensa central paraguayo y capitán Gustavo Gómez y al uruguayo Joaquín Piquerez.

En Lima, el Palmeiras tiene previsto ejercitarse el jueves en la tarde a puerta cerrada en el estadio Alejandro Villanueva, de Alianza Lima, donde el técnico portugués Abel Ferreira comenzará a alistar el plan de juego para la final.

Para el viernes, el Verdao ha prescindido de realizar su último entrenamiento en la cancha del Estadio Monumental y repetirá sesión en estadio aliancista, situado en el distrito limeño de La Victoria, en el que perfilará los últimos detalles para enfrentar a Flamengo, con únicamente los primeros quince minutos abiertos a la prensa.

El club paulista busca convertirse en el primer brasileño en acaparar cuatro títulos de la Libertadores, algo a lo que también aspira su rival Flamengo, así como cerrar 2025 con al menos un título, algo que ha sido ley desde la llegada de Abel Ferreira.

Pese a que Ferreira dejó clara la alineación que usará en la final al preservar a los titulares en el último partido, el delantero paraguayo Ramón Sosa, uno de los más destacados en el partido con Gremio, podría jugar y arrebatarle el lugar a Felipe Anderson y completar el trío de atacantes con Vitor Roque y 'Flaco' López.

La alineación más probable para el sábado es la siguiente: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo y Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira y Raphael Veiga; Felipe Anderson (o Sosa), José Manuel 'Flaco' López y Vitor Roque.