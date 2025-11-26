Ron Jans admite que el Utrecht "no es favorito"

"Pero nosotros, cuanto más grande es el rival, mejor jugamos", advirtió Ron Jans, quien ironizó sobre la presunta que el Betis habría realizado por su lateral zurdo, el marroquí Souffian El Karouani, al asegurar no le importa porque el club que él dirige tiene "interés en fichar a Antony".

El técnico neerlandés dijo que el Utrecht "nunca se rinde" y, por tanto, no desmaya en su empeño por pasar a la siguiente ronda a pesar de haber sumado un solo punto en cuatro jornadas, si bien él está "más enfocado en ganarle a un rival importante", una "hazaña" que, de lograrla, "nunca la vas a olvidar".

Jans admitió estar ante "el partido más difícil" de la fase de liguilla, puesto que el Betis "ganó en la pasada jornada al Lyon", otro de los "equipos" participantes "que están a mejor nivel", aunque opinó que el conjunto verdiblanco "podría ser mejor" que el francés.

El preparador neerlandés vaticinó que "Isco es posible que no sea titular" o, al menos, tiene la "esperanza de que sea suplente" porque le parece un jugador "fantástico" pero advirtió que sus "futbolistas están preparador para soñar en un campo con 55.000 personas" y hacer "feliz a la gente que ha venido desde Utrecht".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el delantero gallego Miguel Rodríguez ha declarado que el Betis "es uno de los mejores equipos de España", no sólo por las clasificaciones europeas que logra, sino porque "juega muy bien al fútbol", de modo que su recetar "para ganar" consiste en "ofrecer la mejor versión posible del Utrecht".

Su entrenador, Ron Jans, dijo sobre él que aunque "no ha jugado mucho en primer equipo del Celta, es un placer trabajar con él" porque "a veces hace cosas geniales pero a veces te tienes que preguntar qué hace", a pesar de lo cual cree que "puede llegar a un alto nivel: después de pasar por el Utrecht lo conocerán más", dijo.