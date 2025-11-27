El liderato se juega en Girona, en jornada de derbi en Sánchez Pizjuán

El derbi sevillano del Sánchez Pizjuán brillará en la jornada, que lleva al colista Oviedo al campo del Atlético de Madrid, el otro de los cinco españoles en "Champions" que pudo celebrar la victoria, frente a la debacle de Barça, Villarreal y Athletic Club.

Anoche, con el póker de Kylian Mbappé y el gol del brasileño Vinicius, el Real Madrid logró su primer triunfo de la historia en Grecia ante el Olympiacos, a pesar de sus fallos defensivos (3-4), y recupera confianza después de tener que remontar para empatar hace una semana en el campo del Elche.

Los de Xabi Alonso visitan el domingo al Girona, en descenso, tras ganar solo dos de los siete partidos en su casa, que viene de empatar con el Betis. Míchel Sánchez podrá contar con Alejandro Francés en la defensa, que espera la recuperación del neerlandés Daley Blind.

Antes de Montilivi, el Camp Nou recibirá al Alavés, después del correctivo para los azulgranas en el campo del Chelsea (3-0), con Lamine Yamal eclipsado y en el banquillo desde el minuto 80.

El 'Glorioso' solo ha logrado un triunfo a domicilio y está a 4 puntos del descenso. El técnico argentino Eduardo Coudet cuenta con Toni Martínez, que acabó con tes puntos de sutura en el tobillo frente al Celta en casa (0-1), y Calebe Gonçalves, que fue baja.

El efecto sanador también lo perseguirá el Villarreal, goleado en Dortmund y muy lejos de seguir en la "Champions". El once de Marcelino García Toral lleva cuatro victorias seguidas y es tercero en la Liga, a dos puntos del Barça, tres del Real Madrid y con uno más que el Atlético de Madrid.

La Real buscará su cuarta victoria en casa, tras ganar en el campo de Osasuna la última jornada y pendiente de recuperar efectivos como Igor Zubeldia o Mikel Goti.

El Atlético de Madrid encara la jornada con la tranquilidad de su 2-1 sobre el Inter y la victoria sobre el Getafe, para medirse al Oviedo, que solo ha ganado un partido a domicilio. Los asturianos perderán a Ilyas Chaira, por sanción, y a Javi López por lesión.

Para el derbi sevillano en el Sánchez Pizjuán los verdiblancos llegan quintos, con los mismos puntos que el Espanyol (21) y a 7 del Atlético, y los sevillistas undécimos (16).

El Sevilla del argentino Matías Almeyda lo afronta tras caer contra el Espanyol y con bajas como el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj por lesiones musculares. El chileno Manuel Pellegrini pierde por sanción al extremo brasileño Antony Dos Santos.

El Espanyol jugará en Vigo, reafirmado en la sexta plaza por los tres puntos de la última jornada que cerraron una racha de dos derrotas seguidas. El Celta lo espera con resaca de la Liga Europa y buen bagaje liguero. Tres victorias en los últimos cuatro partidos.

A cuatro puntos del Espanyol, el Getafe recibe mañana al Elche mañana, tras la derrota de los de José Bordalás ante el Atlético de Madrid y el punto con sabor a victoria del once de Eder Sarabia frente al Real Madrid. Por sanción, el Getafe pierde a Mario Martín y Abqar y el Elche a Víctor Chust.

Pegado al Getafe en la clasificación, el Athletic visita al Levante, el peor equipo como local -cuatro derrotas y un empate en cinco partidos-. Es el más goleado en su casa (14 tantos) y está en descenso -penúltimo- con un solo punto en las cinco últimas jornadas, tras perder con el Valencia y previamente con Atlético y Celta.

El cruce más parejo será el Mallorca-Osasuna (puestos 16 y 17, respectivamante) y separados solo por un punto (12/11) que beneficia a los baleares y deja a los navarros al borde del descenso. Ambos perdieron la jornada pasada, en su campo los navarros frente a la Real Sociedad y en Villarreal los mallorquines.

La jornada la cerrarán el lunes el Rayo Vallecano y el Valencia, que ha puesto distancia con el descenso y está solo a 3 puntos de los madrileños después de romper contra el Levante una racha de siete jornadas sin ganar. Los de Iñigo Pérez, sin Isi ni Pathé Ciss por sanción, solo sumaron un punto en Oviedo la jornada anterior.