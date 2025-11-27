España inicia la batalla final por defender trono en la Liga de Naciones ante Alemania

El conjunto español, que al mismo tiempo es vigente campeón del mundo y subcampeón continental además de liderar el ránking FIFA, intentará de esta manera cimentar su posición hegemónica en mitad de un proceso de adaptación a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que llegó al cargo como relevo de Montse Tomé en septiembre pasado.

A sus órdenes España sólo ha disputado dos encuentros hasta la fecha, los de semifinales de esta Liga de Naciones contra Suecia y ambos acabaron con victoria por 4-0 en el estadio de La Rosaleda de Málaga y por 0-1 en el Gramla Ullevi de Gotemburgo, anotando Alexia Putellas tres de los tantos y Claudia Pina los dos restantes.

Ambas serán dos de las figuras claves de un combinado nacional en el que la entrenadora ha apostado por dar continuidad a su primera lista, aunque introduciendo una novedad importante como es la de la delantera Edna Imade, nacida en Marruecos y de origen nigeriano, que se estrena en el combinado nacional después de haber marcado ocho goles en la Liga F con la Real Sociedad.

No será la única futbolista que es noticia, pues lo mismo sucede con el regreso de Leila Ouahabi y de Athenea del Castillo, no citadas ante las suecas. En cambio no estarán en este doble duelo con el título en juego ante las germanas Salma Paralluelo y Lucía Corrales, que sí entraron en los planes de Bermúdez en su estreno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La final, que vivirá su segundo y último capítulo el 2 de diciembre en el estadio Metropolitano de Madrid, es el desenlace de un largo camino que arrancó para España en febrero pasado, cuando se impuso en la fase de grupos a Bélgica por 3-2. Después llegaría un tropiezo por 1-0 ante Inglaterra; y el resto triunfos, en el doble compromiso contra Portugal (2-4 y 7-1), otro más ante las belgas (1-5) y el definitivo 2-1 frente a las inglesas.

El camino guarda ciertas similitudes con el de Alemania, que tampoco pudo lograr pleno de victorias en el grupo que compartía con Países Bajos, Austria y Escocia. En su caso arrancaron con un empate a domicilio contra las neerlandesas (2-2) y a partir de ahí ganaron todos sus enfrentamientos anotando cuatro goles o más.

Ahora ambos equipos se verán las caras poco más de cuatro meses después de su último choque, el pasado 23 de julio en las semifinales de la Eurocopa de Suiza, el cual ganó España en la prórroga gracias a un gol de Aitana Bonmatí. Es la única ocasión en la que 'La Roja' se ha impuesto a Alemania, que ganó seis de los ocho precedentes anteriores a ese, incluida la lucha por el bronce en París 2024. Los dos restantes, en amistosos, acabaron en empate.

Así las cosas hay cierto espíritu de revancha en una expedición, la de las alemanas, que en esta ocasión volverán a contar con la guardameta Ann-Katrin Berger (Gotham FC), que fue baja en la semifinal por problemas en la rodilla, y con las defensas Rebecca Knaak (Manchester City) y Sarai Linder Wolfsburgo).

Alemania, sin embargo, llega a la ida de la final sin la delantera Lea Schnüller que, sin embargo, en la semifinal contra Francia no había estado en el once titular ya que el entrenador, Christian Wuck, le dio preferencia a Nicole Anyomi.

Anyomi marcó uno de los dos goles en el empate 2-2 en París que hizo buena la victoria por 1-0 en la ida. En los dos partidos al jugadora clave de Alemania, con un gol en cada uno, fue Clara Bühl.

Sin embargo, con respecto a las elegidas inicialmente, se ha caído Lea Schüller (Bayern de Múnich), sustituida por su compaéra Linda Dallmann, y arrastran molestias Camilla Küver (Wolfsburgo) y Sydney Lohmann (Manchester City).

Alemania: Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senss; Brand, Nüsken; Cerci, Bühl; y Anyomi.

España: Coll; Batlle, Paredes, Mapi León, Carmona; Aitana, Aleixandri, Alexia; Vicky López, Caldentey y Claudia Pina.

Árbitro: Iuliana Demetrescu (Rumanía).