Florentino Pérez: "Kroos ha sido un ejemplo de trabajo, sacrificio y solidaridad"

"Es un referente de los valores del Real Madrid en el mundo. En las 10 temporadas ha sido un ejemplo de trabajo, sacrificio, superación, humildad, respeto y solidaridad", apuntó Florentino Pérez sobre Kroos, quien recibió la distinción de manos del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

"Nos ha ayudado a engrandecer el nexo entre los dos países y se ha ganado el respeto de este país, por eso esta condecoración la recibe un gran caballero del deporte. Hemos tenido el privilegio de ver a uno de los mejores de la historia", añadió sobre el exjugador germano, que militó en el equipo merengue desde el curso 2014-2015 hasta el 2023-2024 y levantó 23 títulos.

Florentino Pérez recordó que en los 123 años que tiene el club "son muchos los alemanes" que han jugado en el equipo y agradeció a Kroos su "labor social" y haber estado "en una de las etapas más exitosas de la historia" del Real Madrid.