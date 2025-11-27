Javier Milei no participará en el sorteo del Mundial

"El presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington", informó este jueves el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, a través de la red social X.

Adorni no brindó explicaciones sobre la decisión presidencial.

El pasado 17 de noviembre, fuentes del Gobierno argentino habían confirmado a EFE que Milei viajaría a Estados Unidos para participar del sorteo.

En la ceremonia del 5 de diciembre se definirán los grupos de la primera fase del certamen a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, al que la selección Argentina se clasificó en el primer lugar de las eliminatorias suramericanas.

Milei, que viajó por última vez a Washington en octubre pasado para entrevistarse con Trump, considera a Estados Unidos como uno de sus principales aliados en materia de política internacional.