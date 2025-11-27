Multa de 40.000€ al At. de Madrid por racismo y lanzamiento objetos en campo del Arsenal

Madrid, 27 nov (EFE).- La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó al Atlético de Madrid con una multa de 40.000 euros por el comportamiento de sus aficionados en el campo del Arsenal en la Liga de Campeones, el pasado 21 de octubre, y la prohibición condicionada durante un año de vender entradas para su siguiente encuentro a domicilio.