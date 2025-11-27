27 de noviembre de 2025 - 13:35
Multa de 40.000€ al At. de Madrid por racismo y lanzamiento objetos en campo del Arsenal
Madrid, 27 nov (EFE).- La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó al Atlético de Madrid con una multa de 40.000 euros por el comportamiento de sus aficionados en el campo del Arsenal en la Liga de Campeones, el pasado 21 de octubre, y la prohibición condicionada durante un año de vender entradas para su siguiente encuentro a domicilio.
Según confirmó la UEFA este jueves, la multa incluye 30.000€ por comportamiento racista o discriminatorio de sus seguidores en el campo del equipo inglés, con la prohibición de venta de entradas sujeta a no ser reincidente durante un periodo de prueba de un año a partir de la fecha de este jueves, y otros 10.000€ por lanzamiento de objetos.