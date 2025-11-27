Pedri vuelve a entrenarse después de un mes de baja

Está por ver si Pedri está disponible para el encuentro de este sábado ante el Alavés o Hansi Flick espera contar con él para el partido liguero del próximo martes, frente al Atlético de Madrid, en el Spotify Camp Nou.

El jugador de Tegueste, que es el líder indiscutible de la medular azulgrana y se encontraba en el mejor momento de su carrera justo antes de lesionarse, sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda el 26 de octubre.

Pedri se ha perdido cinco partidos por la lesión: victorias ante el Elche (3-1), Celta (2-4) y Athletic Club (4-0); un empate en Brujas (3-3) y la derrota en Stamford Bridge (3-0).

Con su vuelta y, al margen de la baja de Fermín López, Hansi Flick únicamente tiene dos jugadores de baja: el meta Marc Andre ter Stegen y el centrocampista Pablo Paez Gavira 'Gavi'.

En el entreno de este jueves, también han participado los jugadores del filial Pedro 'Dro' Fernández y Eder Aller, en una sesión que se ha llevado a cabo en el campo Tito Vilanova.

El equipo azulgrana volverá a entrenarse este viernes a las 11:00 horas. Posteriormente el técnico azulgrana, Hansi Flick, ofrecerá una rueda de prensa (13:00 CET).