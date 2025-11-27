Vítor Roque y Saúl, entre conocidos de liga española presentes en final de la Libertadores

Tras no encontrar la regularidad ni los minutos esperados en el Barcelona (2023-2024), y tras una cesión en el Betis (2024-2025), Vítor Roque volvió a Brasil a inicios de 2025 de la mano del Palmeiras para ser referente ofensivo con un traspaso de 25,5 millones de euros que no le ha pesado para recuperar su mejor nivel y devolver con goles la confianza que depositó en él el técnico portugués Abel Ferreira.

En el Palmeiras también se ha asentado Andreas Pereira tras una carrera llena de cesiones por parte del Manchester United que lo llevaron a pasar dos temporadas en España vistiendo las camisetas de Granada (2016-2017) y Valencia (2017-2018) sin llegar nunca a hacerse un hueco en los Diablos Rojos, pero su rendimiento en el Fulham y ahora en el Verdao lo han llevado incluso a la selección brasileña.

Con la llegada en 2024 de Filipe Luís al banquillo del Mengao, el equipo carioca se ha nutrido de futbolistas que el técnico conoce a la perfección tras su largo paso por el vestuario del conjunto rojiblanco, donde coincidió particularmente con Sául Ñíguez, al que convenció para fichar por Flamengo tras no disponer de minutos con Diego Simeone.

Filipe Luís, que como futbolista vistió primero la camiseta del Deportivo de La Coruña (2006-2010) antes de desarrollar casi toda su trayectoria profesional en el Atlético de Madrid (2010-2014 y 2015-2019), dio el salto a los banquillos donde no le ha pesado la experiencia de asumir las riendas del Flamengo y mantenerlo en la élite.

Sául, que puede convertirse en el segundo español en ganar la Copa Libertadores tras Pablo Marí, que en 2019 también lo consiguió con Flamengo en la capital peruana, ha sido titular con regularidad en el equipo rojinegro y ha encontrado los minutos que no disponía en el Metropolitano (2010-2013, 2014-2022 y 2023-2024), ni tampoco en su reciente paso por el Sevilla (2024-2025).

Otro excolchonero en las filas del Flamengo es Samuel Lino, una apuesta del Atlético de Madrid que le llevó inicialmente a jugar cedido en el Valencia (2022-2023) y posteriormente en el club madrileño (2023-2025) sin alcanzar la regularidad en el once titular del 'Cholo' Simeone, lo que le motivó a retornar a Brasil fichado por el equipo carioca.

También se encuentra en el vestuario rojinegro Danilo, el lateral derecho que pasó dos años por el Real Madrid (2015-2017) tras haber sido fichado por 31,5 millones de euros del Porto y del que se fue para formar parte del Manchester City, luego de ganar con el club blanco una liga española y dos Ligas de Campeones, entre otros títulos. efe