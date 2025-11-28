0-0. El Borussia frena al Leipzig

El conjunto de Ole Werner, que con su victoria en la pasada fecha contra el Werder Bremen se reencontró con el triunfo después de la derrota sufrida ante el Hoffenheim antes del parón internacional, se situó en la segunda posición a seis puntos del vigente campeón.

Con el empate, la distancia del cuadro bávaro se puede ir a los ocho puntos.

Y eso que salió del Borussia Park con un punto ante un rival en crecimiento que pudo llevarse la victoria. El equipo del polaco Eugen Polanski estuvo colista a inicio de temporada con los ocho primeros partidos sin ganar, pero reaccionó y en sus últimos tres compromisos ganó a St. Pauli, Colonia y Heidenheim, y se situó en la undécima posición.

Acarició la cuarta victoria seguida el Borussia Monchengladbach, que marcó en el minuto 47 por medio de Franck Honorat, pero el gol fue anulado por fuera de juego en el momento del pase de Rocco Reitz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el 74, una falta dentro del área de Willi Orban fue sancionada como penalti, pero el VAR reclamó la revisión de la acción y el árbitro rectificó su decisión.

El partido se quedó sin goles. El Leipzig se pone a cinco puntos del Bayern. El Borussia a uno de la décima plaza del Colonia.