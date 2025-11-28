Fútbol Internacional
2-1. Mbock, en el m.96, da ventaja a Francia ante Suecia en la ida por el bronce

Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- Un gol de cabeza de la defensa del París Saint-Germain Griedge Mbock en el minuto 96 dio este viernes la victoria por 2-1 a Francia sobre Suecia en el partido ida del duelo por el tercer puesto de la Liga Naciones, jugado en el estadio Auguste-Delaune de Reims.

Por EFE

Un gol de penalti de la también defensa del PSG Sakina Karchaoui en el tiempo añadido del primer tiempo (m.48+) adelantó al Francia, pero Stina Blackstenius, delantera del Arsenal, reequilibró el duelo en el 67.

Cuando el partido agonizaba y parecía que acabaría en tablas, la capitana Mbock, de cabeza a la salida de un saque de esquina, dio las victoria a las 'bleues'.

El martes que viene Suecia y Francia volverán a verse las caras, esta vez en el 3Arena de Estocolmo, para tratar de colgarse el bronce en el torneo.