2-1. Mbock, en el m.96, da ventaja a Francia ante Suecia en la ida por el bronce

Un gol de penalti de la también defensa del PSG Sakina Karchaoui en el tiempo añadido del primer tiempo (m.48+) adelantó al Francia, pero Stina Blackstenius, delantera del Arsenal, reequilibró el duelo en el 67.
Cuando el partido agonizaba y parecía que acabaría en tablas, la capitana Mbock, de cabeza a la salida de un saque de esquina, dio las victoria a las 'bleues'.
El martes que viene Suecia y Francia volverán a verse las caras, esta vez en el 3Arena de Estocolmo, para tratar de colgarse el bronce en el torneo.