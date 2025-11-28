A Almeyda le gustaría "jugar cinco minutos" para tomarse "la revancha" del 0-3 de 1996

Almeyda ha asegurado, en la rueda de prensa que ofreció este viernes tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva del club, que "estos partidos se viven desde el corazón", ya que "Sevilla es una ciudad maravillosa, que respira fútbol y cuenta con un clásico espectacular".

El preparador sevillista ha considerado "especial" esta cita porque es un partido en el que "la rivalidad sobrepasa la barrera del fútbol". "Es una suerte poder vivirlo", subrayó.

"Deseo con toda el alma disfrutar de un triunfo como entrenador en un derbi", ha destacado Almeyda, quien añadió que "los derbi marcan historia", tras recordar que ya los ha vivido también en México, Grecia, Italia o en su Argentina natal.

"Trato de ser cauto en mis declaraciones, pero por dentro tengo fuego", ha subrayado Almeyda.

El técnico bonaerense ha ensalzado a su homólogo verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, de quien ha dicho que "es un señor, un gran entrenador y una gran persona" al que no tiene "la suerte de conocerle personalmente, pero todas las referencias suyas" que le han llegado "son inmejorables".

Para el técnico parador sevillista, el Betis dispone de "un gran equipo" a pesar de las bajas que sufrirá el domingo, una circunstancia en la que no ha "centrado energías", aunque comentó la rocambolesca jugada del Betis-Utrecht de Liga Europa en la que resultaron lesionados Amrabat e Isco.

"Nunca me alegraré de la lesión de nadie porque todo vuelve. Ojalá puedan estar ambos en el partido del domingo", aseveró el entrenador sevillista, que recordó que él también contará con "importantes" ausencias como "Vargas y Suazo", dos de sus titulares indiscutibles.

Sí espera contar Almeyda con el atacante chileno Alexis Sánchez, quien reapareció el lunes tras superar una lesión muscular y al que definió como "un jugador con unas ganas y una mentalidad envidiables", que "ama al fútbol" porque él mismo encarna al "fútbol puro y real. Eso es lo que aporta al grupo".

El argentino también valoró la importancia del "entrenamiento de mañana -sábado-" a puerta abierta en el Sánchez-Pizjuán, que servirá "para estar cerca" de los aficionados y que éstos "transmitan su sentimiento. Nadie lo va a vivir como un hincha y este partido también se juega por ellos".