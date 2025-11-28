¿Adiós a Trinity Rodman? El tope salarial de la NWSL empuja a sus estrellas a Europa

Con un límite salarial de apenas 3,3 millones de dólares en 2025 para toda la plantilla, los equipos de la NWSL han visto en los últimos años cómo varias de sus figuras ponían rumbo a Europa, principalmente a Inglaterra, atraídas por salarios más altos.

Mientras los grandes clubes europeos han disparado la inversión, la liga estadounidense está encorsetada en un modelo que nació para garantizar su sostenibilidad -tras dos proyectos fracasados previos a la NWSL-, pero que amenaza con dejarla sin estrellas.

La última fue Alyssa Thompson, hace apenas un mes, fichada por el Chelsea por cerca de un millón de dólares.

Thompson siguió a Naomi Girma y Catarina Macario (Chelsea), Jenna Nighswonger (Arsenal), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United) o Lily Yohannes y Korbin Shrader (OL Lyonnes), donde también compite la capitana estadounidense Lindsey Heaps.

El exentrenador del Barcelona y del Spirit, Jonatan Giráldez, se refirió en una entrevista con EFE a este límite salarial meses antes de asumir el banquillo del OL Lyonnes esta temporada.

"Tienes un límite salarial que te condiciona. Hay muchos salarios que se están pagando, seguramente Europa, con los que aquí (Estados Unidos) no puedes competir. No puedes atraer a según qué jugadoras, es imposible", dijo.

"Siempre he pensado en jugar en el extranjero en algún momento de mi carrera. Creo que me arrepentiría si me retirara sin haberlo hecho. Así que creo que es solo una cuestión de cuándo", aseguró la delantera a inicio de temporada.

A sus 23 años y con un inmenso carisma, Rodman es la jugadora de moda en Estados Unidos. Hija de Dennis Rodman, leyenda de los Chicago Bulls, Rodman se ha colgado el oro olímpico, top diez del Balón de Oro en 2024 y dos veces finalista de la NWSL.

Mientras el Spirit trabaja para retenerla, Rodman, sin contrato y como agente libre, tiene al menos tres ofertas sobre la mesa procedentes de Inglaterra, según han informado varios medios estadounidenses.

Además, Rodman también cuenta con una sorprendente propuesta del DC Power, club estadounidense que participa en la nueva USL Super League, una liga que compite con la NWSL y que opera sin límite salarial.

Su caso amenaza con convertirse en un terremoto aún mayor para el fútbol femenino estadounidense si la NWSL no logra retener a su jugadora franquicia.

En medio de todo el ruido generado por la posible salida de Rodman, la comisionada de la NWSL, Jessica Berman, ha prometido que la liga hará todo lo posible para que la jugadora siga en Estados Unidos.

El tope salarial subirá de forma gradual hasta 5,1 millones de dólares en 2030, un crecimiento "sostenido" que sigue siendo insuficiente pero que tiene en consideración el cierre de operaciones de las dos precursoras de la NWSL, la WUSA y la WPS, ambas con solo tres temporadas de vida.

"En lo que respecta a Trinity y, siendo sinceros, a cualquier otra gran jugadora del mundo, queremos que esas grandes jugadoras estén aquí, en la NWSL y, en particular, queremos que Trinity siga en la NWSL y vamos a luchar por ella", dijo Berman.

En el hipotético salto de Rodman a Europa hay una pieza más en el puzle. La propietaria del Spirit, Michele Kang, controla también al todopoderoso OL Lyonnes de Giráldez -que ya tuvo a Rodman a sus órdenes en Washington-, así como al London City Lionesses de la Women's Super League inglesa, lo que abre un abanico de destinos y soluciones para la empresaria y su jugadora franquicia.