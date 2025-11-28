​Ania: "Las bajas no me preocupan, me preocupa el potencial descomunal" del Cádiz

​El técnico asturiano recordó en rueda de prensa el partido de la temporada anterior ante el Oviedo, donde el conjunto blanquiverde logró la victoria pese a acudir con numerosas ausencias, para ejemplificar que la plantilla está preparada para competir y que las oportunidades llegan "en el momento más inesperado".

​Ania advirtió de que, pese a la mala dinámica de resultados del cuadro amarillo, jugadores como "Ontiveros, Suso, Ocampo o Tabatadze" son futbolistas "diferenciales" que pueden decantar el encuentro si se sienten cómodos sobre el césped.

​Respecto a la presión que rodea actualmente al Cádiz, club en el que militó como jugador, el preparador señaló que es una "plaza difícil" donde la exigencia es máxima, aunque se mostró convencido de que el equipo rival terminará en la zona alta por la calidad de su plantilla.

Anunció tener "más o menos decididos" los sustitutos de los sancionados Carracedo y Requena y apuntó a la polivalencia de sus centrocampistas, con jugadores como Pedro Ortiz, Alberto del Moral, Théo Zidane o Jan Salas para poder variar el dibujo táctico y recuperar el juego interior.

​Asimismo, Ania reconoció abiertamente su inquietud por las reiteradas expulsiones sufridas por el Córdoba en las últimas jornadas, una circunstancia de juego que se plantea "entrenar específicamente" para saber gestionar mejor los minutos en inferioridad numérica y evitar el desgaste físico que suponen.

También aclaró cómo está la enfermería, y destacó la buena evolución del extremo Adilson, quien ya entrena con el grupo y del que espera que aporte "riqueza y velocidad" cuando tenga el alta competitiva, además de desvelar la presencia de los canteranos Miguelón y Marcelo en la convocatoria, para paliar así las bajas de Carracedo, Requena y Rubén Alves por sanción; y de Vilarrasa, Adilson y Diego Bri por lesión, más la duda de un Fomeyem que tratará de entrar al menos en convocatoria.