Coudet: "Sin los errores del VAR seríamos quintos"

Sobre el partido ante el conjunto azulgrana, el técnico argentino ha admitido que “será muy complicado”, en una rueda de prensa en la que dijo que tratarán de “dar la cara” ante un Barcelona que dispone de jugadores “con mucha jerarquía”.
“Trataremos de hacer un partido redondo para tratar de ganar. Lo vamos a intentar, como siempre”, prometió el técnico.
En una racha de sequía goleadora, admitió que necesitan "hacer goles”, apeló a la inteligencia y a no plantear un juego “de ida y vuelta"
"Queremos tener el balón y llevar la iniciativa dentro de lo que podamos”, apuntó, en un enfrentamiento "con mayor dificultad de lo normal”.
Sobre la situación del equipo, decimocuarto, aseguró que “la temporada pasada fuimos el equipo más perjudicado y ahora, los errores del VAR nos han quitado puntos, estaríamos quintos”, remarcó Coudet aunque matizó que no es una queja.
“Hemos salido siempre a ser protagonistas, hemos sido superiores a los rivales y luego la liga es muy pareja y puedes ganar o perder con cualquiera”, opinó.