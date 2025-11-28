De Frutos: "Al Mundial irán los mejores, pero lucharé para poner las cosas difíciles"

El delantero español, de 28 años, fue el máximo anotador del equipo vallecano durante la temporada 2024/25 con ocho goles, una cifra que intentará "superar este curso. Eso significaría que el equipo va bien, que es lo más importante”.

Esta temporada ha superado la cifra de 100 partidos con la camiseta franjirroja, un hito del que se siente muy orgulloso: “Ojalá pueda llegar a doscientos partidos, cumplir estas cifras con el Rayo Vallecano es muy bonito”.

El último partido del Rayo ha sido en la Liga Conferencia en Eslovaquia, frente al Slovan de Bratislava, y se saldó con derrota 2-1.

"Es una competición muy bonita, en la que lo estamos haciendo muy bien. Viajar por Europa es una experiencia única y espero que la afición lo esté disfrutando tanto como nosotros”, comentó el segoviano tras recibir el premio DIGI al gol más rápido del mes de octubre.

“El Rayo significa familia. La unión entre equipo, cuerpo técnico y afición es fantástica. Siempre he dicho que es una prolongación de mi pueblo, un club pequeño, pero muy grande de mentalidad y de lucha”, apuntó.

De Frutos debutó como internacional español el 14 de septiembre de 2025, sustituyendo a Pedri, en la victoria de la selección frente a Turquía. Posteriormente ha entrado en otras dos citaciones de Luis de la Fuente, algo que le permite mantener la ilusión de ir al Mundial.

“Al Mundial irán los mejores, pero lucharé para poner las cosas difíciles”, concluyó.