El Liverpool recupera a Alisson y Wirtz para cortar la mala racha

Los 'Reds' no pudieron contar con Alisson por enfermedad en la derrota por 1-4 contra el PSV Eindhoven este miércoles en la Champions League, pero el portero estará de vuelta contra el West Ham. Wirtz, por su parte, se ha perdido los dos últimos duelos por un problema muscular, pero también estará disponible este domingo.

"Ha entrenado con el grupo y esperamos tenerle de vuelta con este fin de semana", dijo Arne Slot, técnico del Liverpool en rueda de prensa.

"Florian tiene este viernes su último día de rehabilitación así que si todo va bien entrenará con el equipo el sábado", añadió el entrenador holandés.

Será duda hasta última hora Hugo Ekitike, que se marchó lesionado en la derrota contra el PSV por un problema en la espalda.

