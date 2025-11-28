El momento del Atlético, la duda de Oblak y la urgencia del Oviedo

Por ahí, tras el 1-1 con el Elche, ya han pasado esta temporada el Villarreal (2-0), el Rayo Vallecano (3-2), el Real Madrid (5-2), el Eintracht Francfort (5-1), Osasuna (1-0), el Sevilla (3-0), el Union Saint-Gilloise (3-1), el Levante (3-1) y el Inter (2-1), todos derrotados por el Atlético y su estadio, al calor de un público entregado y convencido de su equipo, tras el ruido y las dudas con las que comenzó la campaña en agosto.

Aún es cuarto, pero a cuatro puntos de la cima. Hace apenas dos jornadas, miraba a ocho a la primera posición del Real Madrid. Y ya gana fuera de su campo, por 0-1 en Getafe y antes por 0-2 contra el Betis, mientras crece en todos sus registros y en todos sus sectores, tanto colectiva e individualmente. La prueba de fuego del Inter al solventó con ambición y carácter.

No hay nadie actualmente en LaLiga en el momento de triunfos del Atlético, con sus cinco victorias consecutivas. Ni siquiera el Villarreal, que ha ganado sus últimos cuatro duelos ligueros, ni tampoco el Barcelona, en un tramo de tres victorias sucesivas.

Pero tampoco hay nadie mejor que el Atlético en las últimas diez jornadas: 26 de 30 puntos, ocho triunfos, dos empates y ninguna derrota del parón de septiembre en adelante, quitando las tres primeras citas.

Entre la competición española y la Liga de Campeones, el Atlético ha ganado diez de sus últimos doce encuentros oficiales para sentirse capaz de todo, como hace un año, cuando construyó una fantástica marca de 15 triunfos.

Entonces, se desvaneció desde enero en adelante, fuera de todo título en marzo y abril cuando el cansancio y el sobreesfuerzo devoraron a su once, exhausto, y sus aspiraciones. Hoy es diferente. Tiene más y, sobre todo, mejores recursos. Ha amplificado su plantilla. Y debe notarse.

El martes espera el Barcelona. Antes, este sábado, recibe al Oviedo. No hay futuro sin presente. No hay Liga si no se gana al equipo carbayón, por mucho que venza después al conjunto catalán. Menos aún en esta Liga, que entra en ebullición. Los cuatro primeros están en un margen de cuatro puntos. Cada fallo es una invitación a sus contrarios para aprovecharse.

El partido a partido cobra aún más fuerza si cabe este sábado, con Simeone pendiente de Oblak, baja ante Getafe e Inter y todavía en duda por sus molestias para formar en el once contra el Oviedo. Este sábado mismo se tomará la decisión entre su vuelta ya o la continuidad de Juan Musso, solvente en los dos encuentros que ha suplido al esloveno.

No hay pistas del once de Simeone, que tiene las bajas de Robin Le Normand y Marcos Llorente. El condicionante de la alineación lo pone el esfuerzo ante el Inter del pasado miércoles y la cercanía del duelo de este martes contra el Barcelona. Aún así, se espera una alineación próxima a la tipo, quizá con el descanso de José María Giménez, Julián Álvarez, Giuliano Simeone o alguna otra pieza habitual.

Lo espera el Oviedo, que juega por primera vez contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, llega colista a la cita de este sábado y busca volver a ganar tras casi dos meses sin sumar de tres.

Luis Carrión, su entrenador, cuenta con las bajas de los lesionados Javi López y Brandon Domingues y el sancionado Ilyas Chaira, así que no tiene que hacer ningún descarte, ya que regresa el inglés Ovie Ejaria y, con el mediapunta juvenil Pablo Agudín, son 23 jugadores los que conforman la lista de convocados.

Rahim será el sustituto de Javi López en el lateral izquierdo, volviendo a ser titular tras cuatro jornadas seguidas como suplente, y Carmo recuperará su sitio en el eje de la zaga en detrimento de Dani Calvo.

Mientras, la competencia por ser titular en lugar de Ilyas Chaira está más reñida, con Hassan, Luka Ilic e incluso Josip Brekalo jugándose un puesto.

Por último, también hay dudas en si el capitán Santi Cazorla repetirá titularidad, ya que, aunque el centrocampista de 40 años fue el jugador más destacado del Oviedo en el empate ante el Rayo Vallecano, la naturaleza del partido del sábado (es previsible que el Atlético domine a través del balón) igual hace que Carrión reserve al veterano internacional.

Los azules, colistas de Primera División, todavía no han ganado desde la llegada de Luis Carrión, encadenan tres empates y dos derrotas con el técnico barcelonés y su último triunfo data de finales de septiembre, en Mestalla, todavía con Paunovic en el banquillo carbayón.

El Real Oviedo, que ya jugó en la temporada 2018-19 en el Metropolitano, pero ante el Rayo Majadahonda, no se enfrenta al Atlético de Madrid en partido liguero desde el curso 2001-02 y en Segunda División. La última vez en Primera fue en el año 2000, en un partido disputado en el antiguo Tartiere que acabó 2-2 y supuso el descenso del Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid: Oblak o Musso; Molina, Giménez o Lenglet, Hancko, Ruggeri; Nico o Giuliano, Barrios, Koke, Baena; Griezmann o Julián Alvarez y Sorloth.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto; Hassan, Santi Cazorla, Fede Viñas; Rondón.

Árbitro: Víctor García (C. Catalán).