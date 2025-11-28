Flamengo completa su último entrenamiento y Léo Ortiz apunta a ser titular en defensa

El ganador se convertirá en el primer club brasileño en atesorar cuatro trofeos de la máxima competición de clubes de Sudamérica.

El equipo carioca escogió las instalaciones de Federación Peruana de Fútbol (FPF), en las que normalmente se entrena la selección de Perú, para preparar esta nueva final en el mismo sitio donde lo hizo en 2019, cuando ganó la Copa a River Plate por 2-1, también en Lima.

Para el 'Mengao' es la cuarta final de Libertadores en los últimos seis años, tras haber ganado las de 2019 ante River y 2022 frente al Athletico Paranaense (1-0) en Guayaquil (Ecuador), y haber perdido la de 2021 en Montevideo frente al Palmeiras, precisamente.

Flamengo ya se ejercitó el jueves a puerta cerrada y este viernes lo hizo con solo quince minutos abiertos a periodistas, donde se pudo comprobar que el defensa Léo Ortiz apunta a ser la pareja de Léo Pereira en la zaga rojinegra tras haberse recuperado de sus problemas físicos.

El delantero Pedro fue el último en bajar del autobús y lo hizo con una protección en el brazo por una lesión de la que ya está casi recuperado. Sin embargo, una nueva dolencia muscular le hace quedar sin opciones de participar en esta final.

El atacante no apareció sobre la cancha durante los primeros minutos de la sesión, ya que se quedó realizando ejercicios de rehabilitación dentro de las instalaciones de la FPF.

A diferencia de Palmeiras, que optó por entrenar en el estadio Alejandro Villanueva, de Alianza Lima, a la misma hora que comenzará el partido de este sábado (16.00 hora local, 21.00 GMT), Flamengo prefirió ejercitarse en la mañana y no realizar mayores esfuerzos físicos hasta el momento de la final.

Ambos equipos renunciaron a entrenarse en el Estadio Monumental de Lima para hacer un reconocimiento de la cancha en la víspera del partido y prefirieron guardar sus cartas bajo secreto en sus respectivas sedes de entrenamiento.

El probable once que presente el técnico Filipe Luís para este encuentro puede estar formado por Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal; Bruno Henrique y Everton 'Cebolinha'.