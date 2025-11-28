Guardiola quiere que Bernardo Silva renueve

Bernardo, que lleva nueve años en el Manchester City y se ha convertido en un pilar fundamental en los éxitos del club en los últimos años, termina contrato en verano y aún no ha renovado.

"Quiero lo mejor para Bernardo y si se quiere quedar estaré más que encantado y feliz de que lo haga", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

"Pero no he hablado de este tema con él. Quiero lo mejor para su familia. Ha estado nueve años aquí y decidirá lo que es lo mejor", explicó.

Esta temporada, Bernardo ha jugado 16 encuentros, marcando un gol y dando una asistencia, y alternando las titularidades con las suplencias. Pese a que ha sido titular en los últimos cuatro partidos de Premier, fue víctima de las rotaciones de Guardiola en la derrota contra el Bayer Leverkusen y se quedó sin jugar un solo minuto.

En su casi una década en el City, Bernardo ha ganado seis Premier League, incluyendo cuatro de forma consecutiva, una Champions League, dos FA Cup y cuatro Copas de la Liga.