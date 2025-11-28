La Cultural Leonesa recibe al Granada en busca de prolongar su buena racha

El equipo leonés contará con las ausencias de los lesionados Eneko Satrústegui y Rubén Sobrino, además del sancionado Thiago Ojeda; mientras que los jugadores que han arrastrado molestias en las últimas semanas y que les han impedido estar a disposición del técnico, José Angel Ziganda, Javier Fernández "Bicho" y Agustín Pastoriza "Pibe", pese a haber entrenado, seguirán siendo dudas.

Por tanto, la principal novedad será el sustituto del argentino Ojeda, que hasta ahora había disputado la totalidad de partidos y para el que hay tres opciones de recambio, dos más factibles, las del propio "Bicho" o Pelayo "Yayo" González y otra más improbable por su escasa participación, como Sergi Maestre.

El resto de jugadores parece haberse asentado en la titularidad, desde la portería, a la línea defensiva y con los jugadores de ataque que además han empezado a mostrar su capacidad goleadora como son los casos del máximo artillero Manu Justo o el brasileño Lucas Ribeiro, convertido en la sensación en los últimos compromisos.

Por su parte, el Granada visita el Reino de León con el objetivo de conseguir una victoria que lo saque de los puestos de descenso que esta temporada ha ocupado en todas las jornadas del campeonato salvo en una.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ ha mejorado sus prestaciones con el paso de los partidos tras un desastroso inicio de campeonato, pero el hecho de sólo haber perdido un encuentro en las diez últimas jornadas no ha sido suficiente para abandonar las cuatro últimas posiciones.

Los rojiblancos llegan al choque ante la Cultural Leonesa tras empatar en el complicado campo del Racing de Santander (2-2) y la pasada jornada en el Nuevo Los Cármenes ante el Córdoba (1-1) en un partido en el que fueron claramente perjudicados por una polémica actuación arbitral.

Pacheta tiene para el partido a toda la plantilla a su disposición salvo al medio camerunés Martin Hongla, jugador que no entra en sus planes en los últimos meses y que está de baja por problemas físicos.

La gran novedad respecto a pasados encuentros es la recuperación del delantero marroquí Mohamed Bouldini tras un mes y media de baja por un esguince de tobillo, aunque está recién reintegrado a los entrenamientos y no está claro que cuenta con minutos.

Lo previsible es que Pacheta repita en León el once inicial de la pasada jornada, aunque Luca Zidane oposita a desbancar de la portería a Ander Astralaga, Pau Casadesús podría recuperar su sitio en el lateral diestro en lugar de Loic Williams y, si el técnico apostara de inicio por un plan más ambicioso, José Arnaiz aparece como alternativa en la medular a Rubén Alcaraz.

Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Diallo, Yayo; Mboula, Chacón, Lucas Ribeiro y Manu Justo.

Granada: Astralaga; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ; Álex Sola, Faye y Pascual.