La Liga de El Salvador define este fin de semana a sus cuatro semifinalistas

Los Pamperos del Firpo derrotaron a domicilio por 0-2 a los Gallos de Platense, por lo que un empate en el decisivo partido de vuelta les basta para avanzar ante su afición en su estadio, conocido como 'la Caldera del diablo'.

El Firpo, que dominó el fútbol salvadoreño durante la década de los años 1990, llegó a esta instancia de eliminatorias como favorito para conseguir su undécimo título tras terminar la etapa regular como líder en solitario.

El Águila solventó la ida en casa contra Isidro Metapán con un triunfo por 2-1, pero debe concretar esta ventaja en una de las canchas más complicadas de la Liga salvadoreña y de la que los Metapanecos suelen tomar ventaja.

Los Tigres del FAS serán arropados por su afición para inscribirse en las semifinales en su duelo con el Cacahuatique. Los Fastanecos ganaron la ida como visitantes por 2-3.

En igualdad de condiciones llegan a este juego de vuelta el Alianza, actual campeón, y Municipal Limeño tras empatar sin goles en el partido previo.

Los cuatro que avancen se eliminarán nuevamente a doble juego para avanzar a la final, que se disputa a partido único.