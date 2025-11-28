Movistar elegirá primera opción en 19 jornadas, incluido el Clásico de segunda vuelta

El importe total de la adjudicación es de 2.635,85 millones de euros a razón de un precio medio de 527,17 millones de euros para cada una de las temporadas. "Telefónica dará los pasos necesarios para que los clientes de Movistar Plus+ sigan accediendo al 100% de los partidos de LaLiga y así puedan disfrutar de toda la oferta futbolística, que también incluye las competiciones europeas recientemente adjudicadas a Telefónica hasta 2031", subraya el operador en un comunicado.

Movistar afirma que refuerza así ‘La Casa del Fútbol’ y "mantiene una parte esencial de los derechos de LaLiga, que se suman a la UEFA Champions League, la Europa League y el resto de competiciones UEFA, renovadas recientemente". Además subrayó que "el incremento de precio es del 1,4 por ciento respecto al ciclo anterior".

LaLiga anunció este viernes que superará los 6.135 millones de euros en ingresos audiovisuales domésticos para el ciclo 2027/28-2031/32, tras la adjudicación este viernes a Telefónica y DAZN de los lotes de residencial/hogar por 5 temporadas, para la emisión de 5 partidos cada uno de LaLiga EA Sports.

Según confirmó LaLiga, la cifra total de los derechos audiovisuales domésticos supone un 9 % más que el periodo anterior y corresponde a la suma de 5.250 millones de euros para LaLiga EA Sports, 650 millones en HORECA , 175 millones de LaLiga Hypermotion y 60 millones por derechos en abierto y resúmenes.

