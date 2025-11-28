Pellegrini, tras renovar hasta 2027: "La prioridad era seguir aquí"

Manuel Pellegrini terminaba su compromiso con el Betis en junio de 2026 y ahora lo ha ampliado en un ejercicio más, con lo que al término de su contrato habrá completado siete temporadas al frente del equipo verdiblanco.

Pellegrini fichó por el Betis en el verano de 2020 y, desde su llegada, ha conseguido la Copa del Rey en 2022 y sumado cinco participaciones en Europa de manera consecutiva, llegando a alcanzar la histórica final de la Liga Conferencia en el presente año.

Manuel Pellegrini destacó que se encuentra muy satisfecho por ampliar su vinculación con el Betis tras unos años que calificó de "espectaculares" y de los que dijo que se ha logrado el apoyo de todos los estamentos de la entidad y de la hinchada "para poner al Betis donde tiene que estar una institución tan grande".

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha destacado por su parte "la unión fantástica" que se ha logrado con Pellegrini en el banquillo y que ello ha reportado una estabilidad en la entidad "inédita en la historia del club" verdiblanco.

El técnico chileno subrayó que "la prioridad era seguir aquí" y apuntó lo importante que sería terminar su carrera dirigiendo a la selección de su país en un mundial o una Copa de América y que ya se verá si se da esa oportunidad o no.

Agradeció la confianza depositada en su trabajo por el club bético -"he sentido siempre el apoyo de ellos", dijo- y por la afición verdiblanca, consideró que van "por el camino correcto" y subrayó que se encuentra " muy feliz en Sevilla" después de muchos años en España, adonde llegó en 2004 para entrenar al Villarreal.

"Son pocas las quejas que uno puede tener sobre la ciudad y el equipo en estos seis espectaculares años", apuntó el ténico chileno, quien mostró también su confianza en la plantilla bética para el duelo de máxima rivalidad ante el Sevilla pese a las lesiones que padece el equipo y, especialmente, las últimas de Isco Alarcon y el marroquí Sofyan Amrabat.

En este sentido, indicó que ha intentado trasladar su tranquilidad y confianza en la plantilla que dirige porque, cuando ha habido lesiones esta temporada, "el equipo ha sabido salir de adelante: hay un plantel encargado de sacar los partidos adelante" y que "irá a por tres puntos" en el Sánchez Pizuán.