Rapid de Viena despide a su técnico Peter Stöger tras otra derrota en la Liga Conferencia

Stöger, extécnico de grandes clubes alemanes como el Colonia o el Borussia Dortmund, había asumido las riendas del Rapid al inicio de esta temporada, con un contrato de dos años y con la esperanza de consolidar al club verdiblanco en las competiciones europeas.

Sin embargo, los malos resultados del club a nivel internacional culminaron anoche en una derrota por 1-4 ante el modesto Czestochowa, con lo que el Rapid va último en la tabla de 36 clubes en la Liga Conferencia, con cero puntos.

Junto con Stöger, de 59 años, fue cesado también el entrenador adjunto, Thomas Sageder.

"Esta decisión es extremadamente difícil, ya que no sólo valoro mucho a Peter Stöger, sino también a Thomas Sageder, tanto por su experiencia como por su carácter. Sin embargo, la evolución de las últimas semanas hace que estas destituciones sean necesarias", señaló el director deportivo del Rapid, Markus Katzer, en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la actual Bundesliga austríaca, los verdiblancos van segundos tras 14 jornadas, con 24 puntos, sólo uno menos que el Red Bull Salzburgo.

Con 32 ligas ganadas, el Rapid es el club más exitoso del país alpino, aunque su último título fue hace más de 15 años, en la temporada 2007/08.

Desde entonces, el club más grande de Austria no ha logrado coronarse en lo más alto de la Bundesliga, siendo siete veces subcampéon, la última vez en la temporada 2020/21.