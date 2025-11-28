Simeone mantiene la duda de Oblak en el once ante el Oviedo

“Oblak hoy entrenó bastante bien, así que veremos este sábado por la mañana con el entrenamiento que tenemos previsto y tomaremos la decisión de si empieza o si sigue Juan (Musso, su reemplazo en los dos últimos encuentros, con sendos triunfos ante el Getafe, por 0-1, y el Inter, por 2-1)”, expresó el técnico en rueda de prensa tras la sesión preparatoria en Majadahonda.

Baja contra el Getafe y el Inter, tras el percance en la rodilla derecha con la selección de Eslovenia frente a Kosovo, Oblak trabaja desde el pasado martes con el grupo, aunque el miércoles no jugó ni entró en la convocatoria para medirse al conjunto italiano y ahora todavía está pendiente de su evolución para determinar si juega con el Oviedo o aguarda a la visita al Barcelona.

Musso lo ha suplido con sendas victorias contra el Getafe (0-1) y el Inter (2-1), en el último de ellos con una notable actuación ante la cantidad de ocasiones generadas por el equipo ‘neroazzurro’ en el Metropolitano, sobre todo al comienzo de cada periodo.

“Su personalidad, su estar, su compañerismo y su energía positiva que ha tenido desde el primer minuto que está en el Atlético de Madrid es valorable. La temporada pasada, cuando participo, lo hizo con personalidad y haciéndolo como creemos que lo tiene que hacer, ahora está rindiendo en muy buen nivel en los partidos que le tocó y eso es muy bueno para Oblak y para él”, repasó el técnico sobre el guardameta argentino.

Ya prácticamente restablecido Oblak, sólo quedan Robin Le Normand, que este viernes inició la reincorporación progresiva al grupo de la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda, y Marcos Llorente, con una lesión muscular en el muslo en Getafe, como bajas del Atlético para recibir al Oviedo.