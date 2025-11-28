Fútbol Internacional
28 de noviembre de 2025 - 06:00

Sólo una victoria del Betis en sus diez últimas visitas al Sevilla

Sevilla, 28 nov (EFE).- El Betis, que el domingo disputa su partido de la decimocuarta jornada en el Sánchez-Pizjuán, sólo ha ganado en una de sus diez últimas visitas al campo del Sevilla, la de la temporada 2017/18, un periodo en el que además ha cosechado dos empates y siete derrotas.

Por EFE

Desde el último enfrentamiento en Copa, la vuelta de los octavos de final de la edición 15/16 que se saldó con un 4-0 a favor de los locales -marcaron Reyes, Rami, Gameiro y Kakuta-, los béticos sólo vencieron en casa de su eterno rival, un 3-5 en la Epifanía de 2006, cuando Ben Yedder, Kjaer y Lenglet marcaron para el Sevilla e hicieron los tantos visitantes Fabián, Feddal, Durmisi, Sergio León y Tello.

Con el chileno Manuel Pellegrini en el banquillo, el Betis sumó dos empates consecutivos en las campaña 22/23 (0-0) y 23/24 (1-1, con goles de Rakitic y Ayoze), mientras que un tanto de penalti de Dodi Lukebakio solventó por la mínima el duelo de la pasada temporada.

Los 71 partidos oficiales disputados por los vecinos hispalenses en terreno sevillista -excluidos los de la Copa de Andalucía que se celebró en el primer tercio del siglo pasado- presentan un balance netamente favorable a los locales, que han ganado 42 veces (59%) frente a los 16 triunfos verdiblancos (23%) y los 13 empates registrados (18%).