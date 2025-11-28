Yoane Wissa, el hombre de los 67 millones, cada vez más cerca de debutar

"Lo está haciendo bien. Se entrenó con nosotros por primera vez el miércoles y estaba muy contento. Era la primera vez que estaba con el grupo. Tenemos una fecha en mente para su regreso, pero creo que es mejor si la guardo para mí. No queremos decepcionar a nadie", expresó este viernes Eddie Howe, en la previa del encuentro ante el Everton, en la que confirmó la lesión de Kieran Trippier.

El delantero, que jugó las últimas cuatro temporadas en el Brentford y el año pasado marcó 19 goles en la Premier League, tuvo que ser sustituido en el encuentro de su selección, que consiguió una plaza para jugar el repechaje para clasificarse al Mundial de 2026, ante Senegal, el pasado 9 de septiembre.

Wissa acababa contrato en verano de 2026, lo que levantó las dudas sobre si el Newcastle hizo bien en invertir parte de los 150 millones que recibió por Alexander Isak en este delantero, además de sus problemas físicos que no le han permitido debutar y la posibilidad de que se vaya a principios de año a disputar la Copa de África.