3-1. Igor Thiago suma y sigue

Igor Thiago marcó por tercer partido consecutivo al anotar un penalti en el minuto 81 después de que Axel Tuanzebe se llevara por delante a Dango Ouattara. El brasileño no falló desde los once metros y se sitúa como el principal perseguidor de Erling Haaland en la Bota de Oro. Lleva once goles, tres menos que el noruego y cuatro más que Danny Welbeck.

La victoria del Brentford, la que hubiese sido la cuarta en los últimos seis encuentros, estuvo cerca de complicarse en el final, cuando Michael Kayode cometió un penalti sobre Jadion Anthony y Zian Flemming convirtió el lanzamiento.

Pero apenas unos segundos después de sacar de centro, Igor Thiago transformó un balón muerto dentro del área en el 2-1 y permite a este equipo auparse a los 19 puntos, a tres de los puestos de Liga de Campeones y demostrando que la marcha de Thomas Frank en verano, el arquitecto de que este equipo se haya mantenido con regularidad en la Premier, no ha afectado al rendimiento del mismo.

Para sentenciar el partido apareció Ouattara para definir a pase de Jordan Henderson.

El Burnley ha perdido sus cuatro últimos encuentros anotando solo un gol por el camino y es penúltimo con diez unidades, a dos de la salvación.