5-1. Inter Miami golea al NYC con triplete de Allende y Messi jugará primera final de MLS

Redacción Deportes (EE.UU.), 29 nov (EFE).- El Inter Miami goleó este sábado por 5-1 a New York City con triplete de Tadeo Allende en la final de la Conferencia Este de la MLS y se clasificó para la decisión de la MLS Cup, primera en la historia del club de Florida y también de Lionel Messi, que liderará al equipo el 6 de diciembre.