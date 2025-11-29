29 de noviembre de 2025 - 22:15
5-1. Inter Miami golea al NYC con triplete de Allende y Messi jugará primera final de MLS
Redacción Deportes (EE.UU.), 29 nov (EFE).- El Inter Miami goleó este sábado por 5-1 a New York City con triplete de Tadeo Allende en la final de la Conferencia Este de la MLS y se clasificó para la decisión de la MLS Cup, primera en la historia del club de Florida y también de Lionel Messi, que liderará al equipo el 6 de diciembre.
La final se jugará en el mismo escenario, el Chase Stadium de Fort Lauderdale, entre el Inter Miami y uno entre el Vancouver y el San Diego.
Allende selló un triplete, y Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia anotaron un gol cada uno para tumbar al New York City, cuya única diana llevó la firma de Justin Haak.