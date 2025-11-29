Derbi de ausencias con la esencia de siempre

Con 21 puntos los del chileno Manuel Pellegrini y cinco menos los del argentino Matías Almeyda, el Sevilla afronta el choque con las importantes bajas por lesión del chileno Gabriel Suazo, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Jamuzaj; y el Betis, con las de Isco Alarcón, el argentino Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín y Pau López, lesionados, y el brasileño Antony Dos Santos por sanción al no haber prosperado los recursos; y la duda hasta el partido del marroquí Sofyan Amrabat.

El duelo entre Almeyda y Pellegrini lo será de pizarras y con el denominador común de la intensidad exigida y la presión añadida en los derbis, en los que en el Sánchez Pizjuán el Betis sólo ha ganado en una de sus diez últimas visitas, la de la temporada 2017/18, un periodo en el que además ha cosechado dos empates y siete derrotas.

Matías Almeyda, quien se estrena en un duelo de máxima rivalidad, ya ha expresado la intensidad con la que afronta el derbi al confesar que jugaría cinco minutos para desquitarse del que perdió por 0-3 como jugador sevillista en 1996.

Suma a su causa a un futbolista clave por su experiencia, el central César Azpilicueta, recuperado de una lesión muscular y llamado a ser el eje del entramado defensivo del 'Pelado'.

También vuelve José Ángel Carmona una vez cumplida su sanción, lo que abre las posibilidades de suplir al lateral chileno como ya hizo cuando no había sido aún inscrito; mientras que en el centro del campo son fijos los franceses Lucien Agoumé y Batista Mendy, y opciones que pasan por Alfon, Peque y el chileno Alexis Sánchez.

En todo caso, el Sevilla afronta el duelo con la intensidad con la que suele ante el Betis y con la necesidad de dar continuidad a las fases de buen juego que viene desplegando y de materializar las muchas ocasiones que genera, lo que este domingo será trabajo del lebrijano Isaac Romero, con la alternativa del nigeriano Akor Adams.

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini llega al Sánchez Pizjuán 'tocado' por las bajas del partido de Liga Europa ante el Utrecht holandés, las muy sensibles de Isco y Amrabat, aún no descartado, por lo desgraciado del lance insospechado que las propició, junto a las maceradas, aunque no por ello menos importantes, de Bellerín, Antony y Lo Celso.

Deberá por ello recomponer su once el chileno y, junto a Marc Roca en el centro del campo, podría alinear en tareas creativas a Pablo Fornals para alinear en el enganche de la mediapunta al colombiano Nelson Deossa y ubicar en una de las bandas a Aitor Ruibal en lugar del sancionado Antony.

Importante, como suele, será la labor táctica en la posición de '9' del Cucho Hernández, insustituible en el dibujo de los de Pellegrini a la hora de leer las jugadas, abrir huecos a las llegadas desde el mediocampo, jugar de espaldas y también a la hora de 'enchufarlas'.

En todo caso, pese a las muchas ausencias sobre el papel, todas se olvidarán cuando el árbitro pite el inicio en un partido único por lo mucho que, además de los puntos, se pone en juego en la ciudad de Sevilla.

Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Carmona; Agoumé, Mendy; Ejuke, Peque, Alexis; e Isaac o Akor Adams.

Betis: Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín; Marc Roca, Fornals; Aitor Ruibal, Deossa, Abde; y Cucho Hernández.

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.