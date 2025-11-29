Duelo andaluz por la promoción

Cordobeses y gaditanos suman 21 por los 22 del Castellón, el equipo que tras la disputa de le decimoquinta jornada se aupó a la sexta plaza, de la que se cayó el Cádiz tras su derrota contra la Cultural Leonesa (1-2).

El conjunto de Iván Ania, que deberá sobreponerse a siete bajas entre sanciones y lesiones, llega en la séptima plaza, a tan solo un punto de la zona de privilegio, aunque acumula tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria tras los empates en Málaga y Granada y la derrota contra el Deportivo de La Coruña.

El principal contratiempo para el técnico asturiano reside en la configuración de su once titular, ya que pierde por sanción a dos piezas indiscutibles en su esquema como son el mediocentro Requena y el extremo Carracedo, a los que se suma un Rubén Alves imperial que cumplirá su segundo partido de sanción tras su expulsión ante el Dépor.

A las ausencias disciplinarias, se suma también una enfermería ocupada por Vilarrasa, Diego Bri y Adilson, mientras que la presencia en convocatoria del defensor Fomeyem se mantendrá en duda hasta última hora debido a unas molestias en el tobillo.

Esta situación obligará a una reestructuración forzosa de la alineación, donde se espera la entrada de jugadores menos habituales como Juan María Alcedo en el lateral o variantes tácticas en el centro del campo para recuperar la solidez en el juego interior.

El Córdoba afronta el encuentro como una oportunidad de oro para reafirmar sus buenas sensaciones de juego con un triunfo que certifique su candidatura a la parte alta de la tabla ante un Cádiz inmerso en una crisis de resultados.

Por su parte, el Cádiz afronta el duelo con una ausencia importante, la del centrocampista Jesús Fernández 'Suso', fichaje estelar procedente del Sevilla que se ha lesionado y no podrá volver a los terrenos de juego hasta pasada la Navidad.

El conjunto que dirige Gaizka Garitano está en una crisis de resultados desde hace mes y medio y solo ha obtenido tres puntos de los últimos dieciocho que ha disputado, merced a tres empates.

Los otros tres partidos los ha perdido, dos de ellos seguidos en las dos últimas jornadas, en las que el Cádiz vio esfumarse su solvencia defensiva para encajar cinco goles, los dos contra la Leonesa y tres en Almería en su anterior visita (3-0).

El balance es aún peor si se analizan los seis partidos que llevan sin ganar los de Garitano, ya que el número de tantos encajados cuadruplica el de los goles a favor.

El Cádiz ha recibido ocho goles en este periodo de partidos y únicamente ha podido marcar dos; y su último triunfo data del 12 de octubre, cuando venció al Huesca en el estadio Nuevo Mirandilla por 1-0.

Córdoba: Iker Álvarez; Carlos Isaac, Xavi Sintes, Álex Martín, Albarrán; Isma Ruiz, Pedro Ortiz; Jacobo, Théo Zidane, Dalisson; y Adri Fuentes.

Cádiz: Aznar; Carcelén, Kovacevic, Recio, Climent; Diakité, Ortuño, Aghama, Ocampo o Diarra, Tabatadze o De la Rosa; y García Pascual.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité Manchego).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.